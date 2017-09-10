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سياسة|مصر

إخلاء سبيل سائح إيطالي متهم بقتل مهندس مصري

محكمة البحر الأحمر
محكمة البحر الأحمر
10/9/2017

قالت مصادر قضائية إن قاضيا في مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر المصرية أمر (الأحد) بإخلاء سبيل سائح إيطالي متهم بقتل مهندس مصري على ذمة القضية.

وأضافت المصادر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح الغردقة حدد كفالة قدرها 100 ألف جنيه (5682 دولارا) لإخلاء سبيل السائح ويدعى إيفان باسكال مورو.

وألقت الشرطة القبض على السائح الشهر الماضي في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ونسبت له تهمة التعدي بالضرب حتى الموت على المهندس بعد أن منعه من النزول إلى البحر في قرية سياحية تحت الإنشاء يشرف على العمل بها.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت النيابة العامة ستطعن على قرار إخلاء السبيل وما إذا كان سيسمح للسائح الإيطالي بمغادرة البلاد.

ووقع الحادث قبل أيام من إعلان إيطاليا يوم 14 من أغسطس/ آب الماضي أنها ستعيد سفيرها إلى القاهرة بعد أكثر من عام على استدعائه بسبب مقتل الباحث جوليو ريجيني.

واختفي ريجيني الذي كان عمره 28 عاما من شوارع القاهرة في يناير /كانون الثاني 2016 وعُثر على جثته على جانب طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير شباط وعليها آثار تعذيب شديد.

واستدعت إيطاليا سفيرها في أبريل/نيسان 2016.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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