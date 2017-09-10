البث الحي
سياسة|السعودية

أنباء عن اعتقال الداعية السعودي سلمان العودة

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
10/9/2017

قال شقيق الداعية السعودي المعروف "سلمان العودة" إن ثلاثة أفراد من جهاز أمن الدولة جاءوا إلى منزل الداعية (السبت) واصطحبوه للتحقيق معه بسبب تغريدته الأخيرة.

وأشار العودة في "تغريدة" أخيرة له على موقع "توتير" إلى الاتصال الهاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي.

وتداول ناشطون سعوديون بموقع التدوينات المصغر "تويتر" أنباء عن اعتقال الداعية السعودي المعروف سلمان العودة، من دون الإشارة إلى أية تفاصيل أخرى.

وشارك النشطاء بشكل مكثف جدا وقياسي عبر هاشتاج #اعتقال_سلمان_العودة الذي أصبح تريند في السعودية، منددين بهذا الإجراء بحق الداعية الذي يحظى بحب الكثير من الشباب.

وقال حساب "ابن العنقري التميمي": تحت #اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة، أصلا الخطأ من سلمان العودة، كان يجب أن يطبل ويقول كما قال الشثري، ألا وهو الدعاء إلى آل سعود للتقرب إلى الله".

وقال عبدالله المعاضيد: "حسبي الله ونعم الوكيل اعتقلوه فقط لأنه لم يؤيدهم في عدوانهم على قطر وأهلها قبح الله بن سلمان وأخزاه وذلك أيضا تحت هاشتاغ #اعتقال_الشيخ_سلمان_العودة"

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)