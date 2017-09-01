نيكي هالي: امتثال إيران للاتفاق النووي "مجرد حلم"

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي إن امتثال إيران للاتفاق النووي سيكون "مجرد حلم" طالما أن إيران تعرقل عمليات التفتيش.

ورددت هالي تعليقات نسبتها إلى متحدث إيراني، حيث تردد أنه قال في مطلع الأسبوع الجاري إن طلبات الولايات المتحدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول المواقع العسكرية الإيرانية "مجرد حلم".

وقالت هالي: "إذا كان تفتيش المواقع العسكرية مجرد حلم كما تقول إيران، فإن الامتثال الإيراني للاتفاق النووي حلم أيضا".

وأظهر أحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس أن إيران أبقت برنامجها النووي في الأطر التي تم تحديدها في الاتفاق الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى، ومنها الولايات المتحدة عام 2015. وأنها سمحت لمفتشي الوكالة بزيارة جميع المواقع التي طلبوا تفقدها.

ولم تعلق هالي على نتائج التقرير.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى في فيينا يوم الخميس إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستبعد القيام بزيارات مستقبلية إلى مواقع عسكرية في إيران، لكنها ستأخذ حذرها كي لا ترضخ لمطالب أجهزة استخبارات دول أخرى.

وجاء التقرير بعد أسبوع على زيارة هالي للوكالة في فيينا، لتعرب عن قلقها إزاء الاتفاق النووي والتزام طهران به.

واقترحت هالي أن تزور الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواقع العسكرية في إيران، إلى جانب عملها الحالي في مراقبة المنشآت المرتبطة بالطاقة النووية والعلوم.

وقال الدبلوماسي رفيع المستوى، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه حيث إنه ليس مصرحا له بالحديث إلى الصحافة: "ليس هناك فرق بين مدني وعسكري" عندما يتعلق الأمر باختيار مواقع لتفتشها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تعلن عن اعتزامها زيارة مواقع عسكرية، إذا كانت لديها مخاوف خاصة بشأنها.

ويهدف الاتفاق إلى الحد من قدرة طهران على استخدام المواقع المدنية من أجل تنقية اليورانيوم والعناصر الأخرى المستخدمة في صنع أسلحة ذرية، مقابل رفع العقوبات المفروضة على إيران.3

وبحسب التقرير فإن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ظل تحت المستوى المتفق عليه.

كما أن القدرة الإنتاجية لمواقع تخصيب اليورانيوم في إيران لم تتخط الحدود المنصوص عليها في اتفاق فيينا، الذي وافقت عليه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب متشكك للغاية في الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه تحت قيادة سلفه باراك أوباما. وذكر ترمب أن الاتفاق ليس صارما بالقدر الكافي مع عدو واشنطن منذ أمد بعيد.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد ذكر لوسائل إعلام إيرانية يوم السبت الماضي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينبغي عليها ألا تسمح بالتشكيك في استقلالها وحيادها بسبب الضغط الأمريكي.