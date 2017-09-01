ميركل: سنعيد النظر في العلاقات مع تركيا بعد اعتقال ألمانيين

انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الجمعة) بشدة احتجاز تركيا لألمانيين آخرين وقالت إن على برلين أن ترد بشكل حازم وربما تعيد النظر في علاقاتها بأنقرة.

ويقبع 12 مواطنا ألمانيا حاليا رهن الاحتجاز في تركيا بتهم سياسية، ويحمل أربعة منهم جنسية مزدوجة، ومن بينهم أيضا المواطن الألماني التركي الأصل دينيز يوجيل، وهو صحفي محتجز منذ 200 يوم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت: "نشعر بقلق عميق إزاء وضع يوجيل وألمان آخرين في تركيا… نتوقع من تركيا الإفراج عن الألمان الذين اعتقلوا لأسباب غير واضحة".

وقالت ميركل إنها لا تعتقد أنه من المناسب إجراء المزيد من المناقشات مع أنقرة بشأن مشاركتها في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوربي في ظل تلك الظروف.

وقالت ميركل أمام تجمع اقتصادي في مدينة نورمبرغ في جنوب البلاد: "علينا أن نرد بحسم"، مشيرة إلى أن ألمانيا غيرت بالفعل علاقاتها مع أنقرة بشكل جذري.

وأضافت "بالنظر إلى أحداث اليوم الماضي، ربما يكون من الضروري إعادة النظر فيها إلى مدى أبعد".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أدبهار في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن ألمانيا لم تبلغ رسميا باعتقاله الشخصين، والذي وقع في مطار أنطاليا الخميس، وإن القنصلية الألمانية في مدينة إزمير الساحلية علمت باعتقالهما من "مصادر غير رسمية".

واحتجزت تركيا عددا كبيرا من المواطنين الأوروبيين خلال العام الأخير واتهمت كثيرا منهم بالضلوع في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان العام الماضي، فيما يتهم كثيرون الرئيس بأنه يقمع المعارضة بحجة الحملة الأمنية.

وقالت أدبهار: "نحاول أن نعرف ما هي الاتهامات الموجهة لهم… يجب أن نفترض أنها تهمة سياسية أو اشتباه في إرهاب كما كان الحال مع آخرين"، مضيفة أن برلين لم تتمكن من الاتصال بهما بعد.

وأشارت إلى عطلة عيد الأضحى كسبب محتمل لتأخر الاتصال مع مسؤولين.

وقال مارتن شولتس، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي والمنافس الرئيسي لميركل في انتخابات 24 سبتمبر/أيلول، إن على برلين بحث إصدار تحذير رسمي من سفر الألمان إلى تركيا.

وحثت الحكومة الألمانية في يوليو/تموز مواطنيها على توخي الحذر عند السفر إلى تركيا لكنها لم تصل إلى حد إصدار تحذير رسمي من السفر إليها.