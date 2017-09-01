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قائد التحالف: البغدادي حيّ على الأرجح

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في العراق والشام
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في العراق والشام
1/9/2017

رجّح قائد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا الجنرال ستيفن تاونسند أن يكون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ما زال على قيد الحياة ومختبئا في مكان ما في وادي الفرات.

وقال الجنرال الأمريكي خلال مؤتمر عبر الهاتف "نحن نبحث عنه كل يوم. لا أظنه مات".

وإذ أقر الجنرال تاونسند بأنه ليست لديه "أي فكرة" عن المكان المحدد لوجود البغدادي، أوضح أنه يعتقد أن زعيم التنظيم تمكن على الأرجح من الفرار مع مسلحين آخرين إلى وادي الفرات، وهي منطقة تمتد بين سوريا والعراق، بعد الهجوم الذي شنه التحالف الدولي وحلفاؤه المحليون ضد معاقل التنظيم في الموصل وتلعفر والرقة.

وأضاف "المعركة الأخيرة لتنظيم الدولة الإسلامية ستكون في وادي الفرات".

وأكد أنه "عندما سنعثر عليه أعتقد أننا سنحاول أولا أن نقتله. على الأرجح الأمر لا يستأهل محاولة اعتقاله".

وكان الجيش الروسي قد أشار في 22 حزيران/ يونيو إلى "احتمال" أن يكون البغدادي قتل.

ولكن الوزير الأمريكي قال "لم أر أي دليل مقنع، معلومة استخبارية أو شائعة من أي مصدر كان بشأن مقتله (…) هناك أيضا مؤشرات في قنوات الاستخبارات على أنه لا يزال على قيد الحياة".

ومنذ عام 2014، سرت شائعات عديدة حول احتمال مقتل زعيم التنظيم، لكن لم يتم تأكيد أي منها.

وتعرض الولايات المتحدة مبلغ 25 مليون دولار للقبض على هذا العراقي.

وكان آخر تسجيل صوتي للبغدادي بث في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016.

والظهور العلني الوحيد للبغدادي، وهو من مواليد العراق ويبلغ من العمر 46 عاما، يعود لتموز/ يوليو 2014 لدى تأديته الصلاة في جامع النوري الكبير بغرب الموصل حيث أعلن إقامة "الخلافة" في مناطق واسعة من العراق وسوريا.

المصدر : مواقع فرنسية
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