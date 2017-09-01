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سياسة|فرنسا

فرنسا: كوريا الشمالية تقترب من إطلاق صواريخ طويلة المدى

وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان
وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان
1/9/2017

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان الجمعة إن كوريا الشمالية قد تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية طويلة المدى خلال بضعة أشهر.

وحث الوزير الفرنسي الصين على أن تكون أكثر نشاطا على الصعيد الدبلوماسي لحل الأزمة.

وقال لو دريان لإذاعة (أر.تي.إل) "الوضع خطير للغاية… نرى أن كوريا الشمالية تضع لنفسها هدفا بأن تمتلك في الغد أو نحو ذلك صواريخ قادرة على حمل أسلحة نووية. خلال بضعة أشهر سيكون هذا واقعا".

وأضاف "في اللحظة الراهنة عندما يكون لدى كوريا الشمالية القدرة على ضرب الولايات المتحدة بل وأوروبا وقطعا اليابان والصين فسيصبح الوضع عندئذ متفجرا".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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