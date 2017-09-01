البث الحي
سياسة

شهود من الروهينغيا يروون مشاهد لجرائم مروعة

لاجئون من الروهينغيا
لاجئون من الروهينغيا
1/9/2017

روى شهود عيان من إقليم راخين، لحظات مرعبة للجرائم المروعة، التي ارتكبها جيش ميانمار، بحق مسلمي "الروهينغيا" في الولاية، من خلال مشاهد مصورة نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول المسلمة راشدة باغوم (25 عاما)، في مقطع فيديو مسجل بمنطقة "تيكناف" البنغالية (الحدودية مع ميانمار)، نشر على مواقع التواصل، "يرتكب البوذيون جرائم الاضطهاد، ويحرقون بيوتنا، ويغتصبون بناتنا ويقتلون أطفالنا".

وذكرت أن منطقتهم تعرضت للهجوم وإلقاء القنابل على سكانها، قائلة: "منذ 4-5 أيام لم نتمكن من العثور على أي طعام. وصلنا هنا بصعوبة، وفقدت أحد أبنائي".

وفي ردها على سؤال طرحه مصور المشهد "فيما إذا كانت ترغب بالعودة إلى منطقتها"، قالت راشدة: "في حال استمرت الهجمات لا يمكننا العودة".

تسجيل مصور آخر، تقول فيه أمبية خاتون (55 عاما)، في شهادتها: "ارتكب البوذيون الكثير من الظلم بحقنا، حيث أحرقوا المنازل، وألقوا القنابل، لهذا السبب فررت من منطقتي، ولجأت إلى هنا".

وتشير خاتون، إلى أن الفرار استغرق عدة أيام، ورافقته الكثير من الصعوبات.

وأضافت "سنتمكن من البقاء على قيد الحياة في حال وصلتنا المساعدات، لأننا لا نمتلك أي شيء هنا. في حال جرى إرساء السلام في بلادنا سنعود إليها مجددا".

ومنذ 25 أغسطس/ آب الجاري، يرتكب جيش ميانمار، انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، شمالي إقليم راخين (جنوب غرب)، تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينغيا، حسب تقارير إعلامية.

ومن جهته، أعلن مجلس الروهينغيا الأوربي، الإثنين الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار براخين خلال 3 أيام فقط.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وصل إلى بنغلاديش نحو 87 ألف شخص من الروهينغيا، وفق علي حسين، مسؤول محلي بارز في مقاطعة "كوكس بازار" البنغالية.

وجاءت الهجمات، بعد يومين من تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة ميانمار تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي "الروهينغيا" في راخين.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر