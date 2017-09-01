المحكمة العليا في كينيا تلغي نتائج انتخابات الرئاسة

أعلنت المحكمة العليا في كينيا يوم الجمعة بطلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا في الانتخابات الرئاسية نتيجة تجاوزات ارتكبتها لجنة الانتخابات وقالت إنه يتعين إجراء تصويت جديد خلال 60 يوما

وقال القاضي ديفيد مارانجا وهو ينطق بالحكم الذي أيده أربعة قضاة من أصل ستة إن "إعلان فوز كينياتا "باطل ولاغ".

وذكرت المحكمة أن لجنة الانتخابات ارتكبت "تجاوزات ومخالفات" خلال الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي مما أضر بنزاهة العملية.

وقال رئيس المحكمة العليا إن اللجنة الانتخابية "أخفقت وأهملت ورفضت إجراء الانتخابات وفق الدستور".

ويأتي هذا القرار بعد أن منحت المحكمة زعيم المعارضة رايلا أودينجا والتحالف الوطني العظيم الذي ينتمي إليه حق الدخول على جهاز الخادم الإلكتروني الخاص باللجنة الانتخابية بغرض التحقق من النتائج.

وأجريت عملية المراجعة تحت إشراف خبراء تكنولوجيا مستقلين.

وكان أودينجا والتحالف الوطني العظيم قد رفضا نتائج الانتخابات التي أعلنت يوم 11 أغسطس/آب وأسفرت عن فوز كينياتا بفترة ولاية ثانية بعد فوزه بـ54 بالمئة من الأصوات.