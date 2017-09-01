البث الحي
سياسة|العراق

القوات العراقية تبدأ الاستعدادات العسكرية لاقتحام "الحويجة"

قوات عراقية في تلعفر
قوات عراقية في تلعفر
1/9/2017

بدأت القوات العراقية الاستعدادات العسكرية واللوجستية تمهيدا لشن عملية عسكرية لاستعادة قضاء الحويجة والنواحي التابعة له غربي محافظة كركوك شمالي العراق.

وبدأت الاستعدادات العسكرية بقصف جوي لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع للمسلحين في قضاء الحويجة والجانب الأيسر من قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين مع بدء حشد مجموعات من الحشد الشعبي شمالي المحافظة.

وأعلنت خلية الاعلام الحربي (مؤسسة رسمية) أمس إلقاء طائرات تابعة لسلاح الجو العراقي ملايين المنشورات تدعو فيها المدنيين للابتعاد عن أماكن تجمعات تنظيم الدولة في قضاء الحويجة لأنها ستكون أهدافا للطائرات، مؤكدة أنه سيتم تحديد الطرق الآمنة لخروج المدنيين.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، إن "طائرات التحالف الدولي قصفت في وقت متأخر من ليلة أمس مواقع لتنظيم الدولة في قضاء الحويجة غربي كركوك والجانب الأيسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين والخاضع لسيطرة التنظيم.

وأوضح محمد أن "مجموعات من الحشد الشعبي وصلت فجر اليوم إلى قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين للمشاركة في معارك تحرير قضاء الحويجة والجانب الأيسر من الشرقاط".

وتوقّع محمد أن "تبدأ القوات العراقية بشن الهجوم على قضاء الحويجة خلال الأيام القليلة القادمة".

ويتواجد المئات من مقاتلي تنظيم الدولة في منطقة جنوب كركوك (قضاء الحويجة وناحيتي الزاب والرياض) وهي مناطق ذات غالبية عربية سُنية وهي تشكل حلقة الوصل مع الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين (شمال).

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر