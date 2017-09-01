القوات العراقية تبدأ الاستعدادات العسكرية لاقتحام "الحويجة"

بدأت القوات العراقية الاستعدادات العسكرية واللوجستية تمهيدا لشن عملية عسكرية لاستعادة قضاء الحويجة والنواحي التابعة له غربي محافظة كركوك شمالي العراق.

وبدأت الاستعدادات العسكرية بقصف جوي لطيران التحالف الدولي استهدف مواقع للمسلحين في قضاء الحويجة والجانب الأيسر من قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين مع بدء حشد مجموعات من الحشد الشعبي شمالي المحافظة.

وأعلنت خلية الاعلام الحربي (مؤسسة رسمية) أمس إلقاء طائرات تابعة لسلاح الجو العراقي ملايين المنشورات تدعو فيها المدنيين للابتعاد عن أماكن تجمعات تنظيم الدولة في قضاء الحويجة لأنها ستكون أهدافا للطائرات، مؤكدة أنه سيتم تحديد الطرق الآمنة لخروج المدنيين.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين (تتبع الجيش)، إن "طائرات التحالف الدولي قصفت في وقت متأخر من ليلة أمس مواقع لتنظيم الدولة في قضاء الحويجة غربي كركوك والجانب الأيسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين والخاضع لسيطرة التنظيم.

وأوضح محمد أن "مجموعات من الحشد الشعبي وصلت فجر اليوم إلى قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين للمشاركة في معارك تحرير قضاء الحويجة والجانب الأيسر من الشرقاط".

وتوقّع محمد أن "تبدأ القوات العراقية بشن الهجوم على قضاء الحويجة خلال الأيام القليلة القادمة".

ويتواجد المئات من مقاتلي تنظيم الدولة في منطقة جنوب كركوك (قضاء الحويجة وناحيتي الزاب والرياض) وهي مناطق ذات غالبية عربية سُنية وهي تشكل حلقة الوصل مع الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين (شمال).