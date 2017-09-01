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سياسة|الصين

الصين تجرم عدم احترام النشيد الوطني

1/9/2017

أقر البرلمان الصيني (الجمعة) قانونا جديدا يجرم السخرية من النشيد الوطني الصيني ويعاقب المدان بموجبه بالحبس لمدة تصل إلى 15 يوما.

ويشمل القانون هونغ كونغ ومكاو.

وبحسب القانون الجديد الذي مرره المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني فإن حماية "مكانة النشيد الوطني" ستساعد على "تعزيز الوطنية والقيم الاشتراكية الأساسية".

ويحظر القانون استخدام النشيد الوطني كخلفية موسيقية وفي الإعلانات أو تشغيله في الجنازات أو غيرها من "المناسبات غير الملائمة" ويعاقب بالاحتجاز الإداري أي شخص "يحرف" أو "يسخر" من النشيد أثناء أدائه.

ولدى عزف النشيد الوطني في المناسبات العامة فإن على الحضور الوقوف في انتباه والإنشاد جماعيا.

ويجعل القانون الجديد عقوبة الإساءة للنشيد الوطني مماثلة لتهمة تدنيس العلم الوطني الصيني أو رمزه وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوما منذ التسعينيات. وتسري هذه القوانين أيضا في هونغ كونغ ومكاو.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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