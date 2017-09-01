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سياسة|أمريكا

اختيار 4 شركات لبناء نماذج أولية لجدار ترمب المقترح مع المكسيك

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
1/9/2017

وصل الجدار المثير للجدل الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على طول حدود بلاده مع المكسيك، مرحلة أخرى مع الإعلان عن اختيار أربع شركات لبناء نماذج أولية لذلك الجدار.

وقال رونالدو فيتيلو، نائب مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن هيئة تنفيذ قانون أمريكية طالبت بوضع تصميمات تصورية للجدار بالخرسانة المسلحة إلى جانب مواد بديلة أخرى.

وأعلن فيتيلو أن اختيار أربع شركات لتلك المهمة يعد "إنجازا مهما" لخطة ترمب ذات الصلة بتحسين الحدود.

وكان ترمب قد تعهد ببناء جدار على حدود بلاده مع المكسيك البالغ طولها ثلاثة آلاف كيلومتر لوقف الهجرة غير المشروعة وتدفق المخدرات، وأصر ترمب على أن المكسيك ستدفع تكلفة الجدار.

ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية لبناء الجدار الحدودي عشرات المليارات من الدولارات. ورفضت الحكومة المكسيكية فكرة تحمل التكاليف.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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