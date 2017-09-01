إفتاء مصر: صلاة النساء بجوار الرجال في مصلّى العيد مخالفة للشرع

قالت دار الإفتاء المصرية (الخميس) إن صلاة النساء بجوار الرجال في مصلّى العيد، أمر "غير جائز".

جاء ذلك في بيان للإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تحت عنوان "تنبيه مهم لكل من سيصلي العيد غدًا"، قبيل ساعات من بدء صلاة عيد الأضحى صباح الجمعة.

وتتكرر صلاة النساء بجوار الرجال في صف واحد، في بعض صلوات عيدي الأضحى والفطر بمحافظات مصر، مع الازدحام الشديد، حتى باتت ظاهرة ترصدها الصحف ووسائل الإعلام المحلية سنويا مع هاتين الصلاتين.

وأوضح بيان دار الإفتاء أن "صلاة الرجال بجوار النساء في مصلى العيد، في صف واحد من دون فاصل أو حاجز، تعدٍ صريح على قواعد الشرع الشريف، وغير جائز".

وأكد البيان أن هذا التجاور بين النساء والرجال أيضا "تعدٍ على قوانين المحافظة على الآداب العامة المنظمة لقواعد الاجتماع بين الرجال والنساء في الأماكن العامة".

وعبر صفحتها أيضا، بثت دار الإفتاء (الخميس) فيديو تحت عنوان "قبل العيد .. اعرف هل يجوز أن تصلي بجوار النساء من عائلتك في صلاة العيد"، لتوضيح ما أشارت له سابقا من تنبيه.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أعلن الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية (المسؤولة عن المساجد وشؤون الصلاة)، أن وزارته حددت عدد ساحات صلاة عيد الأضحى بـ 5 آلاف و271 ساحة في محافظات مصر الـ 27.

ومنذ أيام حددت الوزارة خطبة استرشاديه للأئمة في صلاة عيد الأضحى عن الأضحية وصلة الرحم، والخُلق الأخير هو أيضا ما جاء في تعليمات الوزارة في خطبة صلاة الجمعة التي تتوافق مع أول أيام عيد الأضحى أيضا.