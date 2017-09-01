أمريكا: إيران أظهرت "وجهها الحقيقي" بإصلاح علاقاتها مع حماس

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي (الخميس) إن إيران أظهرت "وجهها الحقيقي" من خلال إصلاح علاقاتها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعلى المجتمع الدولي محاسبتها.

وكان يحيى السنوار، القائد الجديد لحركة حماس في قطاع غزة، قد قال (الاثنين) إن طهران أصبحت من جديد أكبر داعم للحركة بالمال والسلاح بعد سنوات من التوتر بسبب الحرب الأهلية في سوريا.

وأثارت حماس غضب إيران برفض دعم حليفها الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ست سنوات.

ووصفت هيلي تصريحات قيادي حماس بأنها "اعتراف مذهل". وتصنف الولايات المتحدة حركة حماس باعتبارها منظمة إرهابية.

وتخضع إيران لحظر على الأسلحة باستثناءات يمنحها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لصادرات وواردات السلاح.

وقالت هيلي في بيان: "إيران تظهر وجهها الحقيقي. على إيران أن تقرر ما إذا كانت ترغب في أن تكون عضوا في مجتمع من الدول يتوقع فيه أن تحترم التزاماتها الدولية أم أن تكون قائدة لحركة جهادية، فلا يمكنها أن تكون كليهما".

وتابعت قائلة "المجتمع الدولي تأخر كثيرا عن محاسبة إيران وفقا لذات المعايير التي تخضع لها الدول التي تعلي حقا قيمة السلام والأمن".

ولم تكشف حماس ولا إيران عن الحجم الكامل للدعم الإيراني.

لكن دبلوماسيين بالمنطقة قالوا إن الدعم المالي الإيراني للحركة الإسلامية انخفض بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبح موجها لكتائب القسام وليس للمؤسسات السياسية للحركة.

وخاضت حماس ثلاث حروب ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سيطرتها على قطاع غزة من قوات موالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2007.

ويدور نزاع سياسي بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس والسلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس وتمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية المحتلة.