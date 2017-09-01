أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة في مشعر منى

بدأ أكثر من مليوني حاج منذ فجر الجمعة أول أيام عيد الأضحى أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة" بسبع حصيات.

وذكرت وكالة لأنباء السعودية الرسمية (واس) أن "حركة ضيوف الرحمن شهدت انسيابية في التنقل من مواقع إقامتهم في منى وفق خطة التفويج المعدة لذلك".

وأضافت أن "حركة الحجاج شهدت تناسق في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات".

وأقبل الحجاج جماعات وأفراداً إلى مشعر منى راجلين وركباناً مع إشراقه صباح هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة.

وفور وصول الحجاج إلى مشعر منى يشرعون برمي جمرة العقبة. وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم, ثم بحلق رؤوسهم, ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

بعد ذلك يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق في منى يذكرون الله كثيرا ويشكرونه أن منّ عليهم بالحج, ويكملون رمي الجمرات الثلاث يبدأون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.