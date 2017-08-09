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سياسة|مصر

مصر.. أحكام بالسجن بحق 75 شخصا إثر إدانتهم بإدارة "مكتب للإخوان"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
9/8/2017

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بأحكام متفاوتة سجن بحق 75 شخصا، إثر إدانتهم بعدة تهم بينها إدارة "مكتب للإخوان" جنوبي البلاد، فيما برأت 4 آخرين.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات سوهاج (جنوب) قضت، اليوم، بمعاقبة 72 شخصًا بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن 3 سنوات وبراءة 4 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بالمكتب الإداري بسوهاج (هيئة إدارية محلية تتبع الجماعة)".

ووفق المصدر فإن الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بمصر.

وترجع أحداث القضية إلى 2015 عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين الـ79 تهما بينها "الانضمام لجماعة إرهابية وتنظيم عمل المكتب الإداري لها بسوهاج، وتكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، والتحريض على التظاهر" وهو ما نفاه المتهمون.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، المنتمي للإخوان في انقلاب  3 يوليو/ تموز2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب" واعتبرتها إرهابية في ديسمبر/كانون أول 2013، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله".

المصدر : الأناضول
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