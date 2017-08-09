قطر تعفي مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول

أعلنت دولة قطر أنها ستسمح لمواطني 80 دولة بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة لتأشيرة الدخول المسبقة، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك لكل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية.

وقال رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة حسن الإبراهيم في المؤتمر الصحفي إن الجنسيات التي حصلت على هذا الإعفاء تنقسم إلى مجموعتين، الأولى تضم 33 جنسية وتحصل على إعفاء سار لمدة 180 يوما من تاريخ الإصدار، ويسمح لحامل الإعفاء بالبقاء في دولة قطر لمدة تسعين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.

أما المجموعة الثانية فتضم 47 جنسية وتحصل على إعفاء سار لمدة ثلاثين يوما من تاريخ الإصدار، وهو إعفاء قابل للتجديد لمدة ثلاثين يوما أخرى، ويسمح لحامله بالبقاء في دولة قطر لمدة ثلاثين يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.

وأكد الإبراهيم أن هذا التطور في سياسة التأشيرات "ليس الأول ولن يكون الأخير"، حيث صرح بأن الهيئة بصدد التعاون مع وزارة الداخلية القطرية لتطبيق مزيد من التسهيلات.

وأشار إلى النظر في منح إعفاء من تأشيرة دخول قطر المسبقة لحاملي الإقامة أو التأشيرة السارية لدول مجلس التعاون الخليجي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا أو بلدان اتفاقية شنغن

وأوضح أن هذا الإعفاء سيتيح للزوار المؤهلين الحصول على إخطار سفر إلكتروني من خلال تعبئة طلب على الإنترنت قبل 48 ساعة على الأقل.

من جانب آخر، أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في المؤتمر الصحفي نفسه إلى استمرار المجموعة في تنفيذ خطط التوسع عالميا.

وقال الباكر إن الخطوط القطرية ستضيف 26 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية خلال الأشهر الباقية بين عامي 2017، و 2018.

وأكد الباكر أن قرار إعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرات الدخول لقطر سيضع دولة قطر على رأس الدول المنفتحة على السياحة في المنطقة، حيث إن عدد الجنسيات التي يحق لها الدخول إلى البلاد دون تأشيرة أصبح الآن هو الأعلى في المنطقة.

وأضاف أن هذه المبادرة المهمة التي أطلقتها وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة ستتيح الفرصة لاستقبال المزيد من الزوار من مختلف الدول لاستكشاف الأماكن والوجهات السياحية في دولة قطر.

وبخصوص ما أعلنته الخطوط الجوية القطرية من قبل بشأن اعتزامها المطالبة بالتعويض عما لحق بها من خسائر جراء الحصار، أوضح الباكر أن " القطرية" ماضية في هذا الأمر، وأن حجم ما ستطلبه من تعويضات يتوقف على أمد الحصار وبالتالي يصعب تحديده في الوقت الحالي.

وأشارك الباكر إلى أن الخسائر لم تلحق بالقطرية فقط، بل لحقت أيضا بشركات الطيران في دول الحصار.