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سياسة|الهند

شاهد: 200 ألف محتج يعطلون حركة المرور في مومباي

9/8/2017

تدفق أكثر من 200 ألف متظاهر هندي إلى مومباي العاصمة المالية الهندية الأربعاء للضغط من أجل الحصول على مطالبهم بحجز حصص لهم في الوظائف الحكومية وأماكن في الجامعات.

وأدت الاحتجاجات إلى تعطيل حركة المرور واختناق شبكة القطارات.

ودفعت معدلات البطالة المتزايدة وتراجع دخل المزارع المناطق الريفية في أرجاء الهند من ولاية هاريانا في الشمال إلى غوجارات في الغرب إلى مضاعفة الدعوات لتخصيص حصص للعاملين في قطاع الزراعة في الوظائف والتعليم.

وقال براديب موندي وهو مزارع من "عثمان أباد " وهي مدينة تبعد 400 كيلومتر إلى جنوب شرق مومباي إن الزراعة لم تعد مربحة والوظائف ليست متاحة، وأضاف أن حجز حصة لهم يمكن أن يضمن تعليما ووظائف أفضل.

ويعتمد حوالي ثلثي سكان الهند البالغ عددهم  مليارا و300 ألف مليون على الزراعة في تأمين معيشتهم لكن مساهمة القطاع تمثل فقط 14 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مما يعكس انقساما متناميا بين الريف والمدن التي يتحسن وضعها المعيشي على نحو متزايد.

وتوقفت حركة المرور تماما في أجزاء كثيرة من العاصمة المالية في حين اكتظت القطارات المتجهة من الضواحي إلى المدينة بالمتظاهرين. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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