شاهد: غارات إسرائيلية على غزة وإصابة 3 أشخاص

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، سلسة غارات على قطاع غزة بزعم الرد على سقوط صاروخ على شاطئ عسقلان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات استهدفت ثلاثة مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال مدينة غزة.

وقال مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، أيمن السحباني، إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة، ووصف الأطباء حالة أحدهم بالحرجة وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية أن القصف أوقع أضرارا مادية في المواقع المستهدفة والمنازل المحيطة بها.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن طيران حربي إسرائيلي من نوع (إف16) قصف بأربعة صواريخ على الأقل موقعا قرب مبنى السفينة شمال غرب مدينة غزة، إضافة إلى موقع غرب حي النصر غرب المدينة، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين بجراح بشظايا الصواريخ، وتدمير الموقعين، وإحداث أضرار في منازل المواطنين المجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية موقعاً شمال بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بصاروخ واحدٍ على الأقل، ما أدى إلى تدمير الموقع، وإلحاق أضرار في منازل المواطنين القريبة من المكان.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن طائرات مروحية إسرائيلية قصفت بصاروخين -على الأقل- أرضا زراعية شمال مدينة غزة، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في المباني المحيطة بالمكان.

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت عدة مواقع تدريب تابعة لكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غرب مدينة غزة وشمال القطاع، مشيرة إلى أن المواقع المستهدفة كانت مخلاة، إلا أن الغارات أدت إلى أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية المجاورة لها.

من جهته اعتبر الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم، تعمد الاحتلال قصف مواقع المقاومة في غزة تمادي وتجاوز خطير يتحمل الاحتلال كل تبعاته، بحسب قدس برس.

وقال برهوم في تصريح مقتضب "غير مسموح أن تبقى غزة ساحة تجارب لأسلحة الاحتلال".

وجاءت الغارات بعد إعلان إسرائيل مساء الثلاثاء سقوط قذيفة أطلقت من قطاع غزة في منطقة مفتوحة بمدينة عسقلان المحاذية للقطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاقها.

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يجوب بين الفينة والأخرى أجواء قطاع غزة، وعلى ارتفاعات منخفضة، ويطلق بالونات حرارية مضيئة.

ويضاف هذا القصف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال في السادس والعشرين من أغسطس/آب 2014 برعاية مصرية لإنهاء هجوم شنته إسرائيل على القطاع استمر 51 يوما، وأسفر عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني.