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سياسة|مصر

شاهد: صحفي مقرب من السيسي يدعو لمعاملة الإخوان كـالنازيين

9/8/2017

دعا رئيس مجلس إدارة صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية المصرية إلى "استئصال" قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر، ومعاملتهم كـ "النازيين".

جاء ذلك في لقاء متلفز مع الكاتب الصحفي المصري ياسر رزق، على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة مساء الثلاثاء.

واعتبر رزق، المقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن جماعة "الإخوان المسلمين" انتهت من الحياة العامة تمامًا كالحزب النازي (الذي حكم ألمانيا 13 عامًا).

وقال: "أنا مع الإقصاء التام للإخوان المسلمين، واستئصالهم ومعاملتهم كالنازيين في ألمانيا من أجل هذا البلد".

ثم أوضح أنه يقصد "أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ومجلس شورى الإخوان (أعلى هيئة رقابية) وأعضاء المكاتب الإدارية للإخوان (هيئات إدارية محلية)".

ويعد رزق من أبرز الصحفيين المقربين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأجرى عددا من أهم الحوارات مع السيسي عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وتأتي هذه التصريحات، قبيل أيام من الذكرى الرابعة لفض اعتصامي "رابعة والعدوية" والنهضة"، صيف 2013، والتي أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف برصاص قوات من الشرطة والجيش أثناء فض الاعتصامين.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عام 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب".

وأعلنت السلطات في مصر جماعة الإخوان إرهابية في ديسمبر/كانون أول 2013.

وتؤكد جماعة الإخوان على أن نهجها سلمي في الاحتجاج، وتتهم قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين وتصفية المعارضين للنظام الحاكم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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