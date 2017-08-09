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سياسة

شاهد: صاحبا متجر يقاومان لصين مسلحين

9/8/2017

تصدى صاحب متجر وابنه، في أرلينغتون بولاية تكساس، لاثنين من اللصوص اقتحما المكان وحاولا سرقته تحت تهديد السلاح.

وطلبت شرطة أرلينغتون بولاية تكساس مساعدة الجمهور للعثور على اللّصين بعد أن لاذا بالفرار، إثر المقاومة الكبيرة التي أبداها صاحب المتجر وابنه تجاه اللصين وحاولا خلالها السيطرة عليهما، إلا أنهما استطاعا الإفلات من قبضتهما وهربا.

وأعربت الشرطة عن سعادتها أن أحدا لم يصب بأذى في هذه المنازلة، إلا أنها أوصت بعدم التصدي للصوص خاصة إذا كانوا مسلحين.

وكان اللصان قد دخلا إلى متجر في أرلينغتون بولاية تكساس يملكه "كوروم مونغا" والذي قال إن ابنه هاريس مونغا، لاحظ أن الشابين اللذين دلفا سافرا إلى المخزن كانا يرتديان ملابس شتوية في ظل ارتفاع درجة الحرارة يوم 18 يوليو / تموز، وأنهما ادعيا بأنهما يمتلكان بعض الهواتف ويريدان بيعها، ولكنهما سحبا بندقية وحاولا سرقة المحل بدلا من ذلك.

وأجبرت بسالة صاحب المحل وابنه اللصين على الهرب، بعد أن أمسك به ابن صاحب المحل ومزق  قميصه، وحاول أحد اللصين سحب سلاحه، لكنه أجبر على الفرار مع رفيقه.

يقول صاحب المتجر إنه كان يعتقد أن اللصوص كانوا يحملون أسلحة وهمية، ولكن البندقية التي أسقطها أحد اللصوص كانت حقيقية ومحملة.

ويقول "ستيفن بارتولوتا" من إدارة شرطة أرلينغتون إنهم لا ينصحون بالقتال مع أشخاص يحملون أسلحة.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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