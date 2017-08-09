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سياسة|فرنسا

شاهد: شرطة باريس تطارد سيارة دهست 6 جنود فرنسيين

9/8/2017

تطارد شرطة باريس سيارة من نوع "بي إم دبليو"، صدمت 6 جنود فرنسيين، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، في هجوم متعمد، صباح الأربعاء.

وتجرى عملية المطاردة في إحدى ضواحي باريس للسيارة التي لاذت بالفرار عقب الهجوم الذي وصفه رئيس بلدية ضاحية لوفالوا بيريه في باريس، باتريك بالكاني، بأنه "بغيض" ومتعمد بشكل واضح.

وقال بالكاني إن سيارة "بي إم دبليو" كانت تقف في شارع ضيق انطلقت مسرعة باتجاه مجموعة من الجنود لدى خروجهم من ثكنتهم في دورية.

وقالت الشرطة إن اثنين من المصابين جروحهما خطيرة.

وقالت إدارة شرطة باريس إن البحث ما زال جاريا عن السيارة، التي وصفت بأنها داكنة وربما من طراز "بي إم دبليو" وسائقها.

وكانت السيارة متوقفة عند ساحة بلاس دو فردان في وسط ضاحية لوفالوا بيريه عند الطرف الغربي لباريس.

وتبعد ضاحية لوفالوا بيريه حوالي خمسة كيلومترات عن معالم شهيرة بوسط المدينة مثل برج إيفل وقصر الإليزيه الرئاسي.

وما زالت فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد سلسلة هجمات نفذها مسلحون سقط فيها أكثر من 230 قتيلا على مدى عامين.

المصدر : رويترز
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