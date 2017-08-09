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سياسة

شاهد: الشرطة الألمانية تعثر على مهاجرين مختبئين أسفل قطارات الشحن

9/8/2017

عثرت الشرطة الألمانية، الأربعاء، على مجموعة من المهاجرين يختبئون أسفل قطار شحن، وذلك أثناء عمليات تفتيش بالقرب من الحدود النمساوية.

وتم العثور على سبعة بالغين وخمسة قصَّر ليس معهم ذووهم، حيث كانوا مختبئين تحت شاحنات على متن قطار يسافر من فيرونا إلى ميونيخ.

واكتشفت الشرطة المهاجرين في محطة القطار في راوبلينغ بالقرب من مدينة روزنهايم البافارية حيث تستخدم مجموعات من الشرطة الألمانية كاميرات كشف الحرارة عن طريق مروحية تقوم بعمليات تفتيش مفاجئة.

ومع وجود قطارات تسير بسرعة 150 كيلومترًا في الساعة، يواجه المهاجرون الذين يختبئون في القطارات رحلة محفوفة بالمخاطر.

وكان رجل عثر عليه، الأربعاء، مصابا في ساقه وكان من الواضح أنه يعاني ألمًا شديدًا وغير قادر على المشي دون مساعدة.

وكان العديد من المهاجرين يرتدون ملابس خفيفة، وعثرت عليهم الشرطة وهم يرتجفون.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ للحالات المشتبه فيها بانخفاض درجة حرارة الجسم.

وقال المهاجرون للسلطات إنهم من الصومال ونيجيريا وساحل العاج.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن عدد الاشخاص الذين وجدوا مختبئين في قطارات الشحن قد ارتفع خلال الأشهر القليلة الماضية من 20 شخصا في النصف الأول من العام الى 100 في شهر يوليو/تموز وحده.

المصدر : رويترز
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