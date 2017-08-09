البث الحي
سياسة

الصحة العالمية تحذر من تداعيات الوضع الصحي في غزة

رضيعان في مستشفى الشفاء بغزة 11 مايو 2017
رضيعان في مستشفى الشفاء بغزة 11 مايو 2017
9/8/2017

حذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من تداعيات تفاقم سوء الوضع الصحي في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني.

وقال ممثل المنظمة الدولية في غزة، محمود ظاهر، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (غير حكومية) في مدينة غزة حول الوضع الصحي بالقطاع، إن الخدمات الصحية في غزة شهدت تراجعا كبيرا وبدأ هذا التراجع يتفاقم بصورة خطيرة.

وأشار إلى أنه منذ نهاية العام 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي، كان هناك تناقصا كبيرا في أعداد المرضى الذين يُسمح لهم بمغادرة غزة لتلقي العلاج بالخارج.

ورصد مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في تقرير له، تراجع أعداد التحويلات الطبية للعلاج بالخارج الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بالضفة الغربية، لمرضى قطاع غزة، بنسبة بلغت 64 % في يونيو/ حزيران الماضي، وبـ 2 % في يوليو/ تموز الفائت.

وأكد ظاهر على جهوزية منظمة الصحة العالمية للتعاون مع المجتمع المدني لتقديم دعم أكبر للقطاع الصحي في غزة، لتوفير وقود للمستشفيات وسد النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وحذر من أن الإجراءات التي تتخذها حكومة التوافق الفلسطينية لإحالة موظفي وزارة الصحة في القطاع إلى التقاعد تنذر بكارثة حقيقية تمس حياة جميع المواطنين في غزة.

وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، عن المتحدث باسم الحكومة، يوسف المحمود، قوله آنذاك، إن "هذا الإجراء مؤقت ومرتبط بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها التي تقود إلى الانفصال".

وتعهد الرئيس الفلسطيني السبت الماضي بمواصلة وقف التحويلات المالية إلى غزة، وقال "إما أن تسير الأمور كما يراد لها وكما هي الحقيقة، وإما أن نستمر بخصم هذه الأموال التي أصبحت حراما على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس (صور)

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)