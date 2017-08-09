(إف. بي. آي) يداهم منزل مدير حملة ترمب السابق‭‬

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأربعاء أن ضباطا من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) صادروا وثائق ومواد أخرى من منزل "بول مانافورت" المدير السابق لحملة دونالد ترمب.

وتأتي المداهمة التي تمت قبل الفجر في إطار تحقيق يجريه مستشار خاص في تدخل روسيا المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على التحقيق لم تحددهم إن المداهمة، التي جرت بناء على أمر تفتيش، نفذت دون تحذير مسبق في 26 يوليو / تموز وذلك بعد يوم من لقاء مانافورت مع أعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ.

وأجرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مقابلات مع مانافورت، الذي ترأس حملة ترمب الرئاسية في الفترة من يونيو/ حزيران إلىأغسطس/ آب 2016، حول اتصالات حملته مع روسيا، وقدم وثائق لمحققي الكونغرس.

واستقال مانافورت من منصب رئيس حملة ترمب بعد مزاعم بأنه تلقى مبالغ مالية كبيرة مرتبطة بالحكومة الأوكرانية السابقة الموالية لروسيا.

ومانافورت شخصية رئيسية في التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الامريكية بشأن التدخل الروسى في الانتخابات.