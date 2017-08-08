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سياسة|جنوب أفريقيا

نجاة رئيس جنوب أفريقيا من اقتراع لحجب الثقة

جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا
جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا
8/8/2017

نجا رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، اليوم الثلاثاء من اقتراع لحجب الثقة عنه في البرلمان

بعد وقوف نواب الحزب الوطني الافريقي الحاكم في صف زعيمهم رغم الانقسامات المتزايدة والانتقادات الشرسة لحكمه.

وأعلنت باليكا مبيتي، رئيسة البرلمان، أن اقتراح حجب الثقة عن الرئيس نال تأييد 177 صوتا وعارضه 198 نائبا، وكانت المذكرة بحاجة إلى تأييد 201 صوت من أصل 400 نائب حتى يتم سحب الثقة من زوما.

وتضاعفت حدة الانتقادات الموجهة إلى زوما من داخل المؤتمر الوطني الإفريقي وسط فضائح فساد متعددة وتزايد المشاكل الاقتصادية ما أدى إلى تراجع التأييد الشعبي لحزب نيلسون مانديلا،  لكن مسؤولي الحزب ومعظم المحللين توقعوا فشل المذكرة نظرا للغالبية البرلمانية الكبيرة التي يحظى بها الحزب.

واحتفل الحزب بالانتصار على ما وصفه بأنه محاولة "انقلاب ناعم".

وأفاد في بيان أن "كان القصد المعلن للمعارضة (…) انهيار الحكومة وعدم تقديم الخدمات وبث الفوضى في المجتمع للاستيلاء على السلطة في النهاية".

وقادت عدة أحزاب معارضة آلاف المتظاهرين المناهضين لزوما خارج مقر الجمعية الوطنية قبل التصويت، بينما تجمع مؤيدو الرئيس في تظاهرة منافسة.

ونجا زوما الذي أقام شبكة من الموالين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ وصوله إلى السلطة عام 2009، من مذكرات حجب ثقة برلمانية سابقة تم التصويت خلالها علنا بخلاف هذه المرة.

     

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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