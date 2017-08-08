مقتل طيار إسرائيلي في تحطم مروحيته العسكرية

قال الجيش الإسرائيلي إن طيارا تابعا له قتل وأصيب مساعده بجروح خطيرة عندما تحطمت طائرتهما المروحية من طراز أباتشي.

وقالت متحدثة باسم الجيش إن "مروحية عسكرية تحطمت في قاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في جنوب إسرائيل". وأوضحت أن الرائد دافيد زوهار من قوات الاحتياط توفي "فيما أصيب ضابط آخر بجروح خطيرة".

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن تقارير إعلامية إسرائيلية أنه تم حظر إقلاع مروحيات "أباتشي" في السابق بعدما وجد تصدع كبير في مراوح إحداها، قبل أن تعاود التحليق الشهر الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية كذلك إلى أن المروحية تحطمت في نهاية رحلة تدريبية في إطار برنامج يهدف إلى إعادة مروحيات "أباتشي" إلى الخدمة بشكل تدريجي. وكان الطيار قد أرسل إشارات تفيد بوجود عطل قبل أن يفقد السيطرة على الطائرة.