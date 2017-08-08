مقتل ضابط وإصابة شرطيين جنوب مصر

قتل ضابط شرطة وأصيب شرطيان في هجوم مسلح بمحافظة قنا، جنوب مصر.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية مصرية أن "مسلحين مجهولين، لم يحدد عددهم، هاجموا نقطة تفتيش في منطقة جبلية في محافظة قنا جنوب مصر ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة شرطيين آخرين".

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية مصرية رواية أخرى بأن تبادلا لإطلاق النار مع مسلحين وقع بعد أن داهمت قوة من الشرطة منطقة للمغارات الجبلية في محافظة قنا تتاخم ثلاث محافظات أخرى هي الأقصر وسوهاج والوادي الجديد.

وأضافت الوكالة أن ضابطا قتل بينما قتلت الشرطة اثنين من المسلحين.

وقبل أيام قتل شرطي في هجوم شنه مسلحان على دورية للشرطة في مدينة إسنا التابعة لمحافظة الأقصر القريبة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين في هجمات شنها مسلحون على مواقع عسكرية وشرطية خلال السنوات الأخيرة.