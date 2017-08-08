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سياسة

قطر: مسارات جديدة لرحلات الطيران بعد اجتماع إيكاو

هيئة الطيران المدني القطرية
هيئة الطيران المدني القطرية
7/8/2017

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر أن شركات الطيران العالمية العاملة في السوق القطرية بدأت من الاثنين تسيير رحلاتها عبر المسارات

التي اعتمدت بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وقال رئيس الهيئة عبد الله بن ناصر السبيعي إن الهيئة تعكف حاليا على اعتماد خطوط جديدة عبر المياه الدولية من المفترض تشغيلها حال اعتمادها من جميع الأطراف بما فيها منظمة إيكاو.

وأضاف السبيعي أن اعتماد المسارات الجديدة يعد نجاحا كبيرا لقطر نظرا لقدرتها على إقناع المنظمة الدولية للطيران المدني بأهمية امتثال دول الحصار لاتفاقية شيكاغو.

وأكد أن قطر ومن خلال مطار حمد الدولي أصبحت لديها مرونة أكثر بعد الاجتماع الأخير، مشيرا إلى أن حركة السفر بالمرفأ الجوي تسير بشكل احترافي وأن شركات الطيران العالمية العاملة في المطار تسيّر رحلاتها دون تأخير.

وقال السبيعي "إن دولة قطر حققت ما تصبو إليه في هذه المرحلة من منظمة الطيران المدني الدولي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم شكوى أخرى بحسب المادة 84 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني.

 

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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