طائرة إيرانية بدون طيار تقترب من مقاتلة أمريكية في الخليج

قال مسؤول أمريكي إن طائرة إيرانية بدون طيار غير مسلحة اقتربت من طائرة حربية للبحرية الأمريكية حتى أصبحت على بعد 31 مترا منها أثناء استعدادها للهبوط على حاملة طائرات في الخليج.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية بالبحرية الأمريكية إنه على الرغم من توجيه نداءات متكررة عبر اللاسلكي بالابتعاد عن الطائرة الأمريكية فإن الطائرة الإيرانية "قامت بتغيير ارتفاعها بشكل غير آمن وغير احترافي ولا يتماشى مع تقاليد وقوانين البحرية الدولية" بالقرب من الطائرة الأمريكية وهي من طراز إف/إيه-18إيه، مشير

وأضاف أن المقاتلة اضطرت إلى المناورة لتجنب التصادم مع الطائرة بدون طيار.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة عشرة التي يحدث فيها واقعة تتسم بعدم الأمان وعدم الاحترافية بين القوات البحرية الأمريكية والإيرانية في 2017.

وفي يوليو/ تموز الماضي أطلقت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طلقات تحذيرية على قارب تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج عند اقترابها من قارب تابع للبحرية.