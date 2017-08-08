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سياسة

شرطة بلجيكا تعتقل شخصا زعم وجود متفجرت بسيارته

شرطة بلجيكا تعتقل شخصا بعد إطلاق النار على سيارته
شرطة بلجيكا تعتقل شخصا بعد إطلاق النار على سيارته
8/8/2017

قالت السلطات البلجيكية إنها لم تعثر على متفجرات في سيارة رجل زعم أن بحوزته متفجرات في المركبة.

وقال متحدث باسم الرطة المحلية إن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، دفع الشرطة لملاحقته بعد أن انطلق بسيارة مسجلة في ألمانيا أثناء توقف إشارة مرور.

وأضاف أن الشرطة احتجزته بعد أن أطلقت النار على إطارات السيارة.

وقالت إين فان ويميرش المتحدثة باسم الادعاء في بروكسل "عندما اعتقلته الشرطة زعم أن لديه متفجرات لذا تم استدعاء الجيش تحاشيا لأي خطر".

وأضافت "إنه شخص غير متزن عقليا. لم يعثر الجيش على أي متفجرات في مركبته".

وأوضحت أن المشتبه به من رواندا وليس له سجل أمني.

ووقع الحادث في حي مولينبيك في بروكسل، الذي نفذت خلية تابعة لتنظيم الدولة متمركزة فيه هجمات في العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر تشرين الأول 2015 أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

وبعدها بأربعة أشهر، هاجم أشخاص على صلة بالخلية محطة القطار الرئيسية ومطار بروكسل مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وجرح العشرات.

المصدر : رويترز
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