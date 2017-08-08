شرطة بلجيكا تعتقل شخصا زعم وجود متفجرت بسيارته

قالت السلطات البلجيكية إنها لم تعثر على متفجرات في سيارة رجل زعم أن بحوزته متفجرات في المركبة.

وقال متحدث باسم الرطة المحلية إن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، دفع الشرطة لملاحقته بعد أن انطلق بسيارة مسجلة في ألمانيا أثناء توقف إشارة مرور.

وأضاف أن الشرطة احتجزته بعد أن أطلقت النار على إطارات السيارة.

وقالت إين فان ويميرش المتحدثة باسم الادعاء في بروكسل "عندما اعتقلته الشرطة زعم أن لديه متفجرات لذا تم استدعاء الجيش تحاشيا لأي خطر".

وأضافت "إنه شخص غير متزن عقليا. لم يعثر الجيش على أي متفجرات في مركبته".

وأوضحت أن المشتبه به من رواندا وليس له سجل أمني.

ووقع الحادث في حي مولينبيك في بروكسل، الذي نفذت خلية تابعة لتنظيم الدولة متمركزة فيه هجمات في العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر تشرين الأول 2015 أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

وبعدها بأربعة أشهر، هاجم أشخاص على صلة بالخلية محطة القطار الرئيسية ومطار بروكسل مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وجرح العشرات.