البنتاغون: سنُسقط أي طائرة بدون طيار تشكل تهديدًا للولايات المتحدة

أعطت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الضوء الأخضر لأكثر من 130 قاعدة عسكرية في أنحاء الولايات المتحدة لإسقاط أي طائرة بدون طيار حال تهديدها سلامة الطيران أو أي تهديدات أخرى.

وتزايد عدد الطائرات بدون طيار (تجارية أو خاصة) بصورة كبيرة في الأجواء الأمريكية في الأعوام الأخيرة بوتيرة متسارعة، ما زاد المخاوف بين المسؤولين بالحكومة والقطاع الخاص من أن تقترب طائرات بدون طيار خطرة أو حتى عدائية أكثر من اللازم من أماكن مثل القواعد العسكرية والمطارات والاستادات الرياضية.

وقال الكابتن جيف ديفيز المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين، الإثنين، إن تفاصيل الإجراءات المحددة التي يسمح للجيش باتخاذها ضد الطائرات بدون طيار التجارية والخاصة سرية لكنها تشمل تدميرها أو التحفظ عليها إذا شكلت تهديدًا.

وقال ديفيز "زيادة الطائرات التجارية والخاصة بدون طيار في الولايات المتحدة زاد من مخاوفنا فيما يتعلق بأمن وسلامة منشآتنا وسلامة الطيران وأمن المواطنين الأمريكيين".

وفي أبريل/نيسان منعت السلطات تحليق كل الطائرات بدون طيار تقريبًا فوق 133 منشأة عسكرية أمريكية لأسباب أمنية.

وأصبحت الطائرات بدون طيار رائجة كالألعاب أو في أيدي هواة كما أن لها استخدامات تجارية مثل التصوير من الجو.

وتستكشف شركات كبرى مثل أمازون وألفابيت المالكة لغوغل سبل استخدامها في توصيل السلع المباعة عبر الإنترنت.

وتشير تقديرات إدارة الطيران الاتحادية إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية بدون طيار من 42 ألفا في نهاية 2016 إلى نحو 442 ألف طائرة بحلول عام 2021.

وقالت الإدارة إنه من المحتمل وصول عدد الطائرات التجارية بدون طيار المستخدمة في عام 2021 إلى مليون و600 ألف طائرة.