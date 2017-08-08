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سياسة

إيكاو: فتح ممرات للخطوط القطرية في أجواء البحرين والإمارات

8/8/2017

قالت المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) الثلاثاء إن البحرين والإمارات وافقتا على فتح ممرات جوية لطائرات الخطوط الجوية القطرية.

وقال المتحدث باسم المنظمة أنطوني فيلبين إن المنظمة عملت مع "مختلف دول الشرق الأوسط لضمان الدخول العادل للطائرات المسجلة في قطر إلى الأجواء".

وصرح لوكالة فرانس برس أنه "تم التأكيد على توفر عدد من الخطوط الجوية الحالية كما تم فتح عدد من الممرات المؤقتة أو الطارئة" بما في ذلك عبر أجواء البحرين والإمارات.

وقطعت أربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو حزيران الماضي وتتهم قطر بدعم الإرهاب وهي التهم التي نفتها قطر، كما فرضت الدول حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر.

وقال فيلبين إن "منظمة الايكاو والدول ذات العلاقة تراقب بشكل مستمر الخطوط الجوية المناسبة وإجراءات إدارة حركة الطيران، التي ربما تخضع لمزيد من التعديلات في حال الضرورة بالاتفاق المشترك".

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر أن شركات الطيران العالمية العاملة في السوق القطرية بدأت من اليوم تسيير رحلاتها عبر المسارات التي اعتمدت بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

وقال رئيس الهيئة عبد الله بن ناصر السبيعي إن الهيئة تعكف حاليا على اعتماد خطوط جديدة عبر المياه الدولية من المفترض تشغيلها حال اعتمادها من جميع الأطراف بما فيها منظمة إيكاو.

وأضاف السبيعي أن اعتماد المسارات الجديدة يعد نجاحا كبيرا لقطر نظرا لقدرتها على إقناع المنظمة الدولية للطيران المدني بأهمية امتثال دول الحصار لاتفاقية شيكاغو.

وأكد أن قطر ومن خلال مطار حمد الدولي أصبحت لديها مرونة أكثر بعد الاجتماع الأخير، مشيرا إلى أن حركة السفر بالمرفأ الجوي تسير بشكل احترافي وأن شركات الطيران العالمية العاملة في المطار تسيّر رحلاتها دون تأخير.

وقال السبيعي "إن دولة قطر حققت ما تصبو إليه في هذه المرحلة من منظمة الطيران المدني الدولي، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم شكوى أخرى بحسب المادة 84 من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني. 

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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