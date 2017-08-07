نائب ترمب يرفض تلميحات بأنه يتطلع لانتخابات الرئاسة 2020

استنكر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الأحد مقالا نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) يشير إلى أنه يتطلع لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 ووصفه بأنه غير صحيح ومشين.

وقال بنس في بيان إن المزاعم الواردة في هذا المقال لا أساس لها من الصحة وتمثل أحدث محاولات وسائل الإعلام لإثارة الشقاق داخل الإدارة.

وأفاد مقال الصحيفة بأن بعض الجمهوريين يتحركون لتشكيل "حملة ظل" لعام 2020 وكأن الرئيس دونالد ترمب غير مشارك فيها، وأن العديد من مستشاري بنس "أفصحوا بالفعل للمتبرعين للحزب بأنه يعتزم الترشح إذا لم يترشح ترمب.

لكن بنس وصف هذا المقال "بالنبأ الكاذب" وقال إن فريقه بأكمله يركز على تطبيق أجندة ترمب والتطلع لإعادة انتخابه في 2020. وأضاف أن أي اقتراح بخلاف ذلك "سخيف ومضحك".

وقالت الصحيفة إن بنس لا يحتفظ فقط ببرنامج سياسي كامل وإنما أسس أيضا قاعدة سلطة مستقلة خاصة به تشمل جماعة جمع تبرعات سياسية تحمل اسم "لجنة أمريكا العظمى".

وفي رحلة إلى أوربا الشرقية في الأسبوع الماضي كرر بنس تصريحاته المتشددة بشأن روسيا التي تتنافى مع تعليقات ترمب العلنية.

وخلال رحلته ندد بنس بالوجود الروسي في جورجيا التي نشبت بينها وبين موسكو حربا قصيرة في عام 2008.

وقال أيضا إن العلاقات مع روسيا لن تتحسن ما لم تغير موسكو موقفها من أوكرانيا وتسحب دعمها لبلدان مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية.