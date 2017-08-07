البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

نائب ترمب يرفض تلميحات بأنه يتطلع لانتخابات الرئاسة 2020

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يبدأ جولة في المنطقة منتصف الشهر
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يبدأ جولة في المنطقة منتصف الشهر
7/8/2017

استنكر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الأحد مقالا نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) يشير إلى أنه يتطلع لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 ووصفه بأنه غير صحيح ومشين.

وقال بنس في بيان إن المزاعم الواردة في هذا المقال لا أساس لها من الصحة وتمثل أحدث محاولات وسائل الإعلام لإثارة الشقاق داخل الإدارة.

وأفاد مقال الصحيفة بأن بعض الجمهوريين يتحركون لتشكيل "حملة ظل" لعام 2020 وكأن الرئيس دونالد ترمب غير مشارك فيها، وأن العديد من مستشاري بنس "أفصحوا بالفعل للمتبرعين للحزب بأنه يعتزم الترشح إذا لم يترشح ترمب.

لكن بنس وصف هذا المقال "بالنبأ الكاذب" وقال إن فريقه بأكمله يركز على تطبيق أجندة ترمب والتطلع لإعادة انتخابه في 2020. وأضاف أن أي اقتراح بخلاف ذلك "سخيف ومضحك".

وقالت الصحيفة إن بنس لا يحتفظ فقط ببرنامج سياسي كامل وإنما أسس أيضا قاعدة سلطة مستقلة خاصة به تشمل جماعة جمع تبرعات سياسية تحمل اسم "لجنة أمريكا العظمى".

وفي رحلة إلى أوربا الشرقية في الأسبوع الماضي كرر بنس تصريحاته المتشددة بشأن روسيا التي تتنافى مع تعليقات ترمب العلنية.

وخلال رحلته ندد بنس بالوجود الروسي في جورجيا التي نشبت بينها وبين موسكو حربا قصيرة في عام 2008.

وقال أيضا إن العلاقات مع روسيا لن تتحسن ما لم تغير موسكو موقفها من أوكرانيا وتسحب دعمها لبلدان مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس (صور)

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)