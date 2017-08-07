مبعوث من أمير الكويت إلى السعودية ومصر

سلم مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين رسالة خطية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح سلما الرسالة الخطية والتي تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضافت الوكالة أن المبعوث سيتوجه بعد ذلك إلى مصر لتسليم رسالة خطية من أمير البلاد إلى عبدالفتاح السيسي، ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت قطع علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو الماضي واتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي اتهامات تنفيها الدوحة. وتقوم الكويت بجهود وساطة للتقريب بين الجانبين.