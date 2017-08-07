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سياسة

لافروف: نشعر باستعداد الولايات المتحدة لمواصلة الحوار

لقاء تيلرسون مع لافروف في واشنطن 10 مايو
لقاء تيلرسون مع لافروف في واشنطن 10 مايو
7/8/2017

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد أنه يعتقد أن الأمريكيين مستعدون لمواصلة الحوار مع موسكو بشأن قضايا مهمة على الرغم من توتر العلاقات الثنائية.

وأوضح لافروف، الذي التقى مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون على هامش مؤتمر دولي في مانيلا، أن تيلرسون سأله أولا بشأن رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة على موسكو، وقال "كان مهتما بشكل أساسي…بتفاصيل هذه القرارات التي اتخذناها مكرهين ردا على قانون العقوبات على روسيا".

والاجتماع هو الأول منذ أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مضض على قانون العقوبات الذي قالت روسيا إنه يرقى لمرتبة حرب تجارية شاملة وينهي آمال تحسين العلاقات.

وقال لافروف "قدمنا تفسيرا" في إشارة لقرار روسيا الاستيلاء على مجمع تستأجره السفارة الأمريكية في موسكو وخفض الوجود الدبلوماسي الأمريكي في روسيا.

وقال لافروف إنه أشار أيضا لتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي الأسبوع الماضي وفسر حاجة موسكو للرد على العقوبات الأمريكية بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية وهي العقوبات التي تم توسيع نطاقها في الآونة الأخيرة لمعاقبة روسيا على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ووصف لافروف محادثاته مع تيلرسون بالتفصيلية وقال إنها غطت مجموعة واسعة من القضايا تشمل الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية وتنسيق الخطط بين روسيا والولايات المتحدة للتصدي للهجمات.

وقال لافروف "شعرنا باستعداد زملائنا الأمريكان لمواصلة الحوار. أعتقد أنه لا بديل عن ذلك".

واتفق الجانبان على أن يواصل مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية "توماس إيه شانون" مناقشة قضايا مهمة مدرجة على جدول الأعمال الثنائي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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