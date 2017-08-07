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سياسة|مصر

شاهد: حكم بإعدام 12 من رافضي الانقلاب في مصر

7/8/2017

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإعدام 12 شخصًا لـ"إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وسط البلاد صيف عام 2013″.

صدر الحكم عن  محكمة جنايات المنيا في القضية التي يحاكم فيها 369 متهمًا".

وفي يوليو/ تموز الماضي، قضت محكمة المنيا بإحالة أوراق 12 متهمًا إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، قبل أن تصدر حكمها اليوم، بعد "إدانتهم اقتحام قسم شرطة وقتل شرطي وحرق منشآت عامة"، بالتزامن مع فض قوات الجيش والشرطة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة".

 وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية بحق 4 متهمين لوفاتهم داخل محبسهم، إلى جانب إصدار أحكام متفاوتة بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 119 متهمًا، والسجن 10 سنوات بحق متهمين اثنين، وبرأت 238 شخصًا.

ويعد حكم اليوم، الثاني من نوعه بعد أن صدر في أبريل/ نسيان 2014، حكم بإعدام 37 متهمًا، والمؤبد لـ491 آخرين، وبراءة 17 شخصًا، في القضية التي كان يحاكم فيها 545 شخصًا.

وفي فبراير/ شباط 2015، ألغت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) الأحكام بحق 396 متهمًا، وأعادت محاكمتهم من جديد.

ووفق القانون المصري، لم يتبق للمتهمين سوى درجة طعن واحدة أمام محكمة النقض.

أما الذين يحاكمون غيابيًا فستعاد محاكمتهم فور القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات بمصر.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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