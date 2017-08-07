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سياسة

شاهد: الجيش الفنزويلي يحبط تمردا عسكريا

6/8/2017

قال مسؤول في الحزب الحاكم في فنزويلا إن الجيش تمكن من إحباط تمرد عسكري بالقرب من مدينة فالنسيا وسط البلاد.

وقال بيان للشرطة إنها اعتقلت عددا من الأشخاص، قالت إنهم نفذوا "عملية إرهابية" استهدفت قاعدة عسكرية في المدينة.

وكان الصحفيون في فنزويلا تداولوا مقطعا مصورا ظهر فيه رجل عرف نفسه باسم خوان كارلوس كاجواريبانو وإنه ضابط سابق في الحرس الوطني وكان محاطا بعدد من الرجال الذين يرتدون الزي العسكري.

وطالب الرجل في المقطع المصور" بتشكيل حكومة انتقالية على الفور"، مضيفا بأن ما يحدث " ليس انقلابا. ولكن تحرك عسكري ومدني لاستعادة النظام الدستوري" وأنه ينقذ البلاد من الدمار الكامل.

وتشهد فنزويلا منذ حوالي 4 أشهر، احتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو قتل فيها أكثر من مائة شخص.

وتقول المعارضة إن مادورو يسعى من وراء انتخاب جمعية تأسيسية جديدة إلى تعديل الدستور بما يتيح له تمديد فترة بقائه في السلطة وتطالب بإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وبعد أقل من 24 ساعة من مباشرتها عملها عزلت الجمعية التأسيسية الجديدة المدعية العامة لويزا أورتيجا من منصبها وأحالتها المحكمة العليا في البلاد للمحاكمة بتهمة "ارتكاب سلوك خطير" دون أن توضح طبيعة الاتهام.

المصدر : وكالات
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