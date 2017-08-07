شاهد: إخلاء فندق في ثالث حريق بدبي في غضون أيام

اندلع حريق صغير خارج فندق بدبي اليوم الإثنين مما أجبر النزلاء والعاملين على المغادرة.

وهذا هو ثالث حريق تشهده دبي المدينة السياحية والمركز التجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال أقل من أسبوع.

وهرعت عدة سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى فندق موفنبيك قرب منطقة المارينا بينما تجمع العشرات في الخارج.

وأظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي سحب قليلة من الدخان تنبعث من أحد الطوابق السفلية.

وقال الفندق على حسابه الرسمي على تويتر إنه تمت السيطرة على الحريق بسرعة وإجلاء النزلاء والعاملين بسلام.

وسمحت فرق الدفاع المدني للنزلاء والعاملين بالعودة إلى الفندق ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

واندلعت نيران ضخمة يوم الجمعة الماضي في برج الشعلة وهو أحد أعلى المباني السكنية في مدينة دبي والعالم، ما اضطر السكان لترك منازلهم بينما تساقط الحطام المشتعل من جوانب المبنى المكون من 79 طابقا.

كما ذكرت صحف محلية أنه تم إخماد حريق أصغر بسرعة في مبنى مجاور أمس الأحد.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الحريقين.

وأثارت سلسلة حرائق في أبنية شاهقة في الإمارات تساؤلات عن كفاءة مواد العزل المستخدمة في منطقة الخليج.