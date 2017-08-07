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بالصور: صحف إيرانية تهاجم "سيلفي" النواب مع موغيريني

سيلفي النواب مع موغيريني أثار عاصفة من الانتقاات
سيلفي النواب مع موغيريني أثار عاصفة من الانتقاات
7/8/2017

تصدرت الاتهامات الموجهة إلى نواب إيرانيين "بإحراج أنفسهم "عبر التجمع لالتقاط صور سيلفي مع فيديريكا موغيريني خلال زيارتها مجلس الشورى عناوين الصحف المحلية اليوم.

وكانت موغيريني، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، بين عشرات الزوار الأجانب الذين قدموا إلى إيران لحضور مراسم تنصيب الرئيس حسن روحاني السبت، ولكن يبدو أنها استحوذت على أكبر قدر من الاهتمام من أعضاء مجلس الشوري الذين تجمعوا حولها لالتقاط صور معها.

وأثارت صور النواب وهم يجلسون فوق الطاولات ويقفون في طوابير مع هواتفهم الذكية أمام المسؤولة إيطالية الجنسية موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية مع نشر وسم # "سيلفي الإذلال".

وكتب أحد مستخدمي موقع (تويتر) النواب الأعزاء، نشكركم لإلحاق العار بـ80 مليون شخص".

وشبه آخرون المشهد بفيلم الرسوم المتحركة الشهير (سنو وايت) لوالت ديزني حيث وقف الأقزام السبعة في طابور وهم ينظرون بإعجاب إلى الأميرة بياض الثلج.

واعتذر نائب واحد فقط "لافتقاده اللياقة" ومع ذلك هيمنت القضية على الصفحة الأولى لعديد من الصحف المحلية.

ونشرت صحيفة (قانون ) الإصلاحية رسما كاريكاتوريا لموغيريني على نمط لوحة "الصرخة" أو "ذي سكريم" الشهيرة للفنان النروجي إدفارت مونك، مع اختلاس النواب الإيرانيين النظر من الزوايا فيما تلتقط هواتفهم النقالة الصور، وكتبت الصحيفة أن ما حصل "يعكس غياب التربية المناسبة في البلاد".

من جهتها، لم تجد صحيفة ( كيهان ) المحافظة المتشددة الأمر مضحكا على الإطلاق فكتبت أن "أولئك الذين يفترض أنهم يدافعون عن حقوق الشعب ضد الأعداء يصطفون لالتقاط الصور بطريقة مذلة مع المعتدين".

ولم تعلق موغيريني، التي عقدت محادثات مع روحاني كجزء من محاولة الاتحاد الأوربي إعادة بناء العلاقات مع ايران، على الأمر. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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