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سياسة

السراج من تونس: لا بديل عن الاتفاق السياسي في ليبيا

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج خلال لقائه بالرئيس التونيس قايد السبسي
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج خلال لقائه بالرئيس التونيس قايد السبسي
7/8/2017

أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج يوم الاثنين في تونس أن لا بديل عن الاتفاق السياسي لحل الأزمة القائمة بين الفرقاء السياسيين في ليبيا.

ووصل فايز السراج إلى تونس في مسعى لدفع العملية السياسية في بلاده وتقريب وجهات النظر عبر وساطات دول المنطقة ومن بينها تونس التي كانت أطلقت مبادرة تسوية بمعية الجزائر ومصر.

وقال السراج في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج "زيارتنا تأتي في إطار التشاور المستمر. عرضنا على الرئيس آخر التطورات السياسية وناقشنا خارطة الطريق التي اقترحتها."

وأضاف السراج أن خارطة الطريق تهدف "إلى إيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر استقرارا بعد أن لاحظنا أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود."

وأكد رئيس حكومة الوفاق أن "جميع اللقاءات بما في ذلك لقاء باريس أكدت أن لا بديل على الاتفاق السياسي."

وتعمل تونس والجزائر ومصر على إيجاد تسوية سياسية شاملة بين الفرقاء الليبيين ولا سيما بين حكومة الوفاق في طرابلس وحكومة الشرق الذي يخضع لسيطرة اللواء خليفة حفتر.

وترفض الدول الثلاث أي تدخل عسكري في ليبيا كما تشترط تسوية برعاية الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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