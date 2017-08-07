الاتحاد الأوربي يطالب فنزويلا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

وجه الاتحاد الأوربي انتقادات للحكومة الفنزويلية على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد، فيدريكا موغيريني في بيان اليوم (الاثنين) في بروكسل إنه يتعين احترام المؤسسات الشرعية والفصل بين السلطات وحرية الرأي للمواطنين.

وأضافت: "الحكومة الفنزويلية ملزمة بضمان مراعاة الدستور الفنزويلي… يتعين حل الأزمة عبر الحوار… ننتظر من الحكومة الفنزويلية الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان".

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 120 شخصا قُتلوا منذ نيسان/أبريل الماضي خلال احتجاجات في فنزويلا. ومنذ تشكيل الجمعية التأسيسية لإعادة صياغة الدستور، والتي تضم 545 مندوبا أغلبهم من حلفاء الاشتراكيين، تدهورت الأوضاع في البلاد مجددا.

ويعتبر البرلمان الفنزويلي، الذي تهيمن عليه المعارضة، من دون سلطات فعلية حاليا، حيث صار خاضعا للجمعية التأسيسية الجديدة. ولا تعترف الكثير من الدول بهذه الجمعية لأنها من الممكن أن تؤدي إلى تحول فنزويلا إلى الديكتاتورية.