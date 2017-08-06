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سياسة|كندا

مسلمو "كيبيك" الكندية يحصلون على مقبرة بعد 20 عاما من المطالبة

5/8/2017

وافق عمدة مدينة كيبك الكندية ريجي لابيوم على منح مسلمي المدينة حق شراء قطعة أرض لتحويلها إلى مقبرة إسلامية.

وقال  لابيوم إن "قراره نابع من مبادىء العيش المشترك الذي يعزز من نجاح المجتمع".

وقالت تقارير لوسائل إعلام محلية إن مساحة الأرض تبلغ 6 آلاف متر مربع بالقرب من المسجد الرئيسي في مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم ذاته، والذي اكتمل بنائه عام 2011.

وأشاد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بقرار عمدة مدينة كيبيك وكتب على موقع تويتر "أهنئ العمدة لابيوم على موقفه، فهذه خطوة مهمة وشجاعة من أجل الكرامة والأخلاق".

أما محمد العبيدي رئيس المركز الثقافي الإسلامي في المدينة فكتب على موقع تويتر واصفا القرار "بالخطوة الهامة والجريئة" وشكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والعمدة لابيوم على هذه الخطوة.

وأوضح العبيدي أن القرار "سينهي معاناة استمرت نحو 20 عامًا". ومن المتوقع أن تفتتح المقبرة في خريف العام الجاري.

ويأتي قرار تخصيص مقبرة للمسلمين في كيبيك في أعقاب مقتل 6 مسلمين على يد مسلح أثناء صلاتهم في قاعة المركز الثقافي الإسلامي بكيبيك في يناير/ كانون الثاني الماضي. وبسبب عدم وجود مقبرة حينها في المدينة، أرسلت الجثامين لتدفن في مدينة مونتريال التي تبعد عن كيبيك 268 كيلومترا.

ويعيش في كندا مايزيد عن مليون مسلم من أصل إجمالي عدد السكان الذي يقدر بنحو 32 مليون و852 ألف نسمة، بحسب إحصاء رسمي عام 2011.

المصدر : الأناضول
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