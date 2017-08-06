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سياسة

مسؤولون: مصر تضيّق على السودانيين في حلايب

العلاقات المصرية السودانية تشهد توترات بصورة دورية بسبب الخلاف على حلايب وشلاتين
العلاقات المصرية السودانية تشهد توترات بصورة دورية بسبب الخلاف على حلايب وشلاتين
6/8/2017

أكد مسؤولون سودانيون أن السلطات المصرية تضيّق على المواطنين السودانيين داخل مثلث حلايب الحدودي، وذلك بعد حكمها بالسجن والغرامة على 222 منهم الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر في الحكومة السودانية للجزيرة إن الجيش المصري أطلق النار على عمال سودانيين وهدم منازل للأهالي في المنطقة.

وقال أحمد عيسى عمر، نائب دائرة حلايب في البرلمان السوداني، إن السلطات المصرية بدأت تنفيذ سياسات تضييق على المواطنين داخل مثلث حلايب.

وقال قياديون من الإدارة المحلية في مثلث حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان، إن السلطات المصرية حكمت بالسَـجن والغرامة على 222 مواطناً سودانيا، خلال الأسبوع الماضي.

وقال عدد من القياديين المحليين إن السلطات المصرية نفذت حملات اعتقال الأسبوع الماضي على السكان في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وقدمتهم للنيابة المصرية.

ومن المتوقع وصول أكثر من 330 من عمال المعادن السودانيين الفارين من الملاحقات المصرية إلى مدينة أوسيف جنوب مثلث حلايب.

وكان مراسل الجزيرة في السودان نقل عن مصادر حكومية سودانية، ما وصفته بالاعتداءات المصرية المستمرة منذ شهور على المواطنين السودانيين في مثلث حلايب.

المصدر : الجزيرة
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