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سياسة|فرنسا

فرنسا تبدأ التحقيق بعد محاولة اقتحام مسلح بآلة حادة برج إيفل

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بلغ حجم التبادل التجاري بين فرنسا والدول العربية نحو 65 مليار دولار عام 2018
6/8/2017

قال مصدر قضائي فرنسي إن النيابة العامة بدأت تحقيقا في إطار مكافحة الإرهاب بعد أن حاول رجل مسلح بآلة حادة دخول برج إيفل عنوة مساء السبت.

وقال المصدر إنه تم التعامل مع الحادث في بادئ الأمر على أنه جريمة عادية لكنه تحول إلى قضية من قضايا مكافحة الإرهاب بسبب كلام المشتبه به مع الشرطة.

وقالت النيابة إن الشاب، 18 عاما، كان يعتزم "الاعتداء على عسكري".

وتقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من التحقيقات قوله إن الشاب قال للمحققين إنه كان ينوي مهاجمة جندي، وإنه "كان على اتصال بشخص في تنظيم الدولة شجعه على التحرك".

وتبين أن الشاب، وهو فرنسي من أصل موريتاني سبق أن دخل قبل بضعة أشهر مستشفى للأمراض العقلية حيث أخضع للعلاج قبل أن يؤذن له بالخروج.

وفي العام 2016، صدر حكم بسجن الشاب أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وأبقي قيد الاختبار لعامين بعد قيامه "بتمجيد الارهاب وتوجيه تهديدات بالقتل".

المصدر : الفرنسية + رويترز
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