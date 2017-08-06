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سياسة|إسرائيل

زعيم أكبر حزب معارض يدعو نتنياهو إلى الاستقالة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيفية
6/8/2017

دعا آفي غاباي زعيم حزب العمل، أكبر حزب معارض في إسرائيل، اليوم (الأحد) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة

 وذلك بعد يومين من موافقة أري هار كبير مستشاري نتنياهو سابقا على الظهور كشاهد في تحقيقي فساد ضد رئيس الوزراء.

وقال غاباي، الذي تم انتخابه مؤخرا، لإذاعة الجيش :"كان ينبغي أن يحدث هذا قبل عام".

ويخضع نتنياهو لتحقيق لقبوله هدايا بشكل غير قانوني من رجال أعمال ولمحاولته ممارسة تأثير على التغطية الإعلامية في إسرائيل بصورة غير قانونية.

ووفقا للتقارير الإعلامية، تركز القضية الأولى على رئيس الوزراء وزوجته ساره اللذين يشتبه بقبولهما هدايا عبارة عن عبوات من السيجار والنبيذ تقدر قيمتها بمئات آلاف الشيكلات من منتج أفلام إسرائيلي.

وفي القضية الثانية، يجرى التحقيق مع نتنياهو لاتهامات بالتفاوض من أجل تغطية مؤيدة له في صحيفة يديعوت أحرنوت المعروفة بانتقادها للحكومة مع ناشر الصحيفة.

وتبلغ قيمة الدولار 4 شيكل تقريبا.       

ورفض نتنياهو في بيان أمس الأول الجمعة الاتهامات، ووصفها بأنها "ضجيج في الخلفية".

وزادت التكهنات بأن نتنياهو قد يواجه اتهامات جنائية بعد توصل هار إلى اتفاق مع الشرطة أمس الأول الجمعة للشهادة في التحقيقات مقابل تخفيف العقوبة عنه في قضية أخرى تجري الشرطة حاليا تحقيقات بشأنها. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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