حماس تدين وصفها بالإرهاب في صحيفة سعودية والاحتلال يرحب

أدانت حركة حماس الفلسطينية وصفها بالإرهاب في صحيفة الرياض السعودية، واعتبرته إساءة لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، بينما أشاد الاحتلال الإسرائيلي بالأمر.

وقالت الحركة في بيان (السبت): "إنَّ هذا الوصف الخطير من شأنه المساس بسمعة شعبنا وتاريخه ونضالاته، والإساءة لمقاومته الباسلة التي تمثل رأس الحربة في الدفاع عن فلسطين وعن عزة وكرامة الأمة جمعاء، ولا يخدم سوى أعداء فلسطين، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية".

وأضاف البيان أنه "من المؤسف جداً أن تصدر مثل هذه التصريحات من وسيلة إعلامية عربية ومن قلب العاصمة السعودية في الوقت الذي يمارس فيه العدو الصهيوني أبشع جرائمه وعدوانه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى".

ودعت الحركة إلى "وقف مثل هذه الأوصاف الغريبة والمخالفة للمواقف المعهودة للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها المحب لفلسطين، والذي وقف دوما مع شعبنا ومقاومته وحقوقه المشروعة".

وكانت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفخياي أدرعي" قد رحب بوصف صحيفة الرياض لحركة حماس بـ"الإرهابية".

وقال أدرعي في تغريدة على موقع تويتر: "الرياض تنطق بالحق، وتسمّي الأمور بأسمائها".

وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الرياض حذفت التغريدة المسيئة لحركة حماس بعد حملة انتقادات واسعة لها.