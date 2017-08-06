جندي إيراني يقتل أربعة من زملائه

قال الجيش الإيراني إن جنديا تابعا له فتح النارعلى أقرانه في ساحة للرماية جنوبي طهران ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ثمانية بجروح.

ووقع إطلاق النار في بلدة قهرزاك التي تبعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي طهران.

وقال الجيش في بيان إن إطلاق النار وقع على الأرجح بسبب مشكلات نفسية يعاني منها المهاجم أو دوران مفاجئ للسلاح بطريق الخطأ.

وفي الشهر الماضي قتل جندي إيراني بالرصاص ثلاثة من زملائه في ثكنات ببلدة أبيك على بعد 40 كيلومترا شمال غربي طهران. وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إنه أصاب ستة آخرين أيضا قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقال مسؤولون طبيون وقتها للوكالة إن الجاني أصيب "باضطراب عقلي" مؤقت.