البث الحي
سياسة|الإمارات

اندلاع ثاني حريق في برج بدبي خلال 3 أيام

6/8/2017

ذكرت وسائل إعلامية محلية في دولة الإمارات أن حريقا اندلع في برج بمدينة دبي صباح اليوم (الأحد) ليصبح ثاني حريق من نوعه في غضون ثلاثة أيام.

وأظهرت لقطات فيديو صورها أحد الشهود دخانا يتصاعد من أحد الطوابق العليا في بناية "برج تايغر".

وذكرت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية أن الحريق نشب في شرفة بالبناية. ووصفت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي الحريق بأنه صغير.

وكان رجال الإطفاء قد أخمدوا صباح يوم الجمعة حريقا شب في واحد من أعلى المباني السكنية على مستوى العالم بمدينة دبي، ما دفع السلطات لإخلائه من السكان.

وكان حريق كبير اندلع في المبنى ذاته عام 2015.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)