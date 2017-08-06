اندلاع ثاني حريق في برج بدبي خلال 3 أيام

ذكرت وسائل إعلامية محلية في دولة الإمارات أن حريقا اندلع في برج بمدينة دبي صباح اليوم (الأحد) ليصبح ثاني حريق من نوعه في غضون ثلاثة أيام.

وأظهرت لقطات فيديو صورها أحد الشهود دخانا يتصاعد من أحد الطوابق العليا في بناية "برج تايغر".

وذكرت صحيفة "خليج تايمز" الإماراتية أن الحريق نشب في شرفة بالبناية. ووصفت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي الحريق بأنه صغير.

وكان رجال الإطفاء قد أخمدوا صباح يوم الجمعة حريقا شب في واحد من أعلى المباني السكنية على مستوى العالم بمدينة دبي، ما دفع السلطات لإخلائه من السكان.

وكان حريق كبير اندلع في المبنى ذاته عام 2015.