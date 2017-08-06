المبعوث الأممي الجديد يزور ليبيا لأول مرة ويلتقي السراج

أعلن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا غسان سلامة بدء" العودة التدريجية لبعثة الأمم المتحدة لتعمل من جديد من داخل ليبيا".

وغادرت البعثة ليبيا عام 2014 وتعمل من تونس منذ ذلك الوقت.

وجاءت تصريحات سلامة خلال زيارة إلى العاصمة طرابلس، هي الأولى له إلى ليبيا منذ توليه منصبه خلفا للألماني مارتن كوبلر في يونيو/ حزيران الماضي.

وسلامة هو المبعوث الأممي الرابع المعين من الأمم المتحدة في أقل من خمس سنوات بعد طارق متري وبرلدينو ليون ومارتن كوبلر.

والتقى سلامة ووفد مرافق له خلال الزيارة مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي الليبي، وتعهد بـ"احترام السيادة الليبية ووحدة واستقرار" البلاد.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي مشترك مع السراج عقب اللقاء "سنعمل مع الليبيين ومن أجلهم لتكون الأشهر والسنة القادمة سنة بناء مؤسسات مستقرة وفاعلة وعاملة في ليبيا مستقلة وواحدة".

ولم يحدد سلامة موعدا لعودة عمل البعثة، غير أنه قال إنه يسره إبلاغ السراج "بتلبية طلبه في أن تعمل البعثة إلى جانب المفوضية العليا للانتخابات وستقدم لها الدعم اللوجستي وكل ما تحتاجه لتكون الانتخابات إذا ما أتفق على إجرائها بمعايير دولية رفيعة".

وكان السراج طلب من الأمم المتحدة تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لإتمام مرحلة الاستفتاء على الدستو، والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقترحة في العام المقبل.