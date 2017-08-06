إف بي آي يتولى التحقيق في تفجير مسجد في مينيسوتا

تولى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) التحقيق في تفجير استهدف مسجدا قرب منيابوليس بالولايات المتحدة في الساعات الأولى من الصباح دون وقوع إصابات.

وتلقت الشرطة في بلومنغتون الساعة 1005 بتوقيت جرينتش بلاغا بوقوع انفجار في مسجد دار الفاروق بعد إلقاء قنبلة عبر نافذة مكتب إمام المسجد أثناء وجود المصلين لأداء الصلاة.

وقال محمد عمر المدير التنفيذي للمسجد للصحفيين في بلومنغتون إن أحد المصلين شاهد شاحنة صغيرة وهي تسير مسرعة للخروج من ساحة انتظار السيارات المخصصة للمسجد بعد وقوع الانفجار.

وقال فرع إف.بي.آي في منيابوليس على تويتر "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار كان بسبب عبوة ناسفة في انتهاك للقانون الاتحادي".

وأضافت الشرطة على تويتر أن مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات انضم للتحقيق.

وقال جيف بوتس قائد شرطة بلومنجتون في مؤتمر صحفي أذاعته وسائل إعلام محلية "عندما وصل رجال الشرطة ومكافحة الحريق لم يجدوا سوى بعض الدخان وأضرارا بالمبنى لكن لم يصب أي شخص".